「善か悪かは、僕はどちらでもいいと思っています。依頼者がヤクザや半グレであろうと薬物中毒者であろうと属性は関係ない。犯罪組織の人間だから守るべきではないと言われても、世間から悪人と思われる人間であっても、適正な刑事手続きを受ける権利がある。刑事弁護士としては彼らを守るべきという立場です」【写真】この記事の写真を見る（5枚）迷いなく淡々と語る姿は、あの人気ドラマの主人公さながらだ。ネットフリック