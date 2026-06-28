〈坂本竜馬に想いを寄せる千葉さな子。勇気を振り絞った誘いに竜馬の返答は？〉から続く ＜第175話です。174話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。1巻〜16巻が発売中。コミックス第16巻大好評発売中です！