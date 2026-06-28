皇室典範の改正が進んでいる。政府は6月22日、改正案の要綱案を衆参両院の正副議長に示し、大筋で了承された。今国会中での改正の成立を目指すという。【画像】国民からの人気も高い愛子さまこれまで皇族数の減少をめぐる議論では、何が語られてきたのか。「文藝春秋」7月号に掲載された「深層レポート天皇が漏らされた“ご懸念”」から一部を紹介する。◆◆◆上皇の「生前退位」に際しての懸念05年の「女性・女系容認」の