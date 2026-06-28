旧宮家のひとつである久邇（くに）家は、南北朝時代から始まった伏見宮家の第20代当主邦家親王の王子・朝彦（あさひこ）親王によって1875年に創設された。1944年生まれで現在81歳の朝宏（あさひろ）氏は、第3代当主の朝融（あさあきら）王の三男として生まれた。朝宏氏は民間人として、どのような人生を歩んできたのか。【画像】学習院初等科（同校HPより）◆◆◆――朝宏さんは、3歳の頃に皇籍離脱を経験されています。使用