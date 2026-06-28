小倉競輪場の「競輪ワールドシリーズ」は最終日。12Rで男子S級決勝が行われる。リチャードソンや黒瀬浩太郎（失格）の脱落はあったが、トゥルーマンは順当に連勝。最後も規格外のパワーとスピードを発揮して完全Vだ。親交ある渡辺が番手回り。九州は阿部を先頭に伊藤―林で続く布陣。市田が再び金星なるか。＜1＞林慶次郎（阿部）英斗にもう少しちゃんと付いていきたかった。落車の影響は意外となく悪くない。（伊藤）颯馬