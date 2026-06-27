〈「925万円をドブに捨てた」「銀行員の警告も無視」知的エリートはなぜだまされたのか⋯70歳大学教授の心の隙間を突いた【ロマンス詐欺の凶悪】〉から続く定年を迎え、社会とのつながりを失った孤独な心の隙間に滑り込んできた、SNSの見知らぬ美女「愛子」。国立大学の名誉教授である郄倉良一氏（70）は、彼女から送られるメッセージの数々を「運命の出会い」だと信じ切っていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚