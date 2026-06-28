「もっと成長したい」「今の自分を変えたい」――そう思って努力しているのに、なかなか前に進めないことはありませんか。その差を生むのは、才能や努力だけではなく、「誰と時間を過ごすか」かもしれません。作家で行動心理学研究者の池田貴将氏は、人生を変える習慣の一つとして「メンターを持つこと」の大切さを説いています。今回は、池田氏の話題作から、成功者の共通点について紹介します。成功者の影には「成功しているメン