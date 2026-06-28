紀平はアイスダンスで五輪を目指すとしている(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子18年GPファイナル女王で、現在は西山真瑚との「りかしん」ペアでアイスダンスに挑戦している紀平梨花が最新のトレ―ニング姿を公開した。自身のインスタグラムを「Let’sworkout！！」とつづり、6月27日に更新。【写真】これが美しい滑りに！紀平がトレーニングに熱心に取り組む実際の様子公開された動画内ではタンクトップ姿でバラン