特急列車の指定席。女子大生だったEさんの隣には、中年の男性が乗り込んできた。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけどそして男はEさんの方に手を伸ばしてきて......。茨城県在住の40代女性・Eさんの体験談。＜Eさんからのおたより＞都内の大学に通っていた30年ほど前の話です。その日は午後からの授業だったため、たまたま帰省していた実家から特急電車で直接学校に向かい