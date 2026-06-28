◇第97回都市対抗近畿地区第2次予選第4代表決定戦日本新薬6―2大和高田クラブ（2026年6月27日わかさスタジアム京都）日本新薬が鮮やかな集中打で逆転勝ちを収め、4年ぶり39度目の本戦出場を決めた。1点を追う2回2死無走者から四球を挟む3連打で逆転に成功。なおも一、三塁から今予選で初めて4番に座った橋本が中堅左へ3ランを放ち「先に追い込まれたけど、冷静に球を見切れた」と喜んだ。主将を担った昨季までの2年