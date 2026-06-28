逆転の発想すぎる「ズボラ洗車術」の絶大メリットクルマのメンテナンスにおいて、最も身近でありながら奥が深い作業が「洗車」です。多くの人は、よく晴れた休日の朝にホースを伸ばし、愛車をピカピカに磨き上げることに喜びを感じるのではないでしょうか。【画像】「えぇぇぇー！？」 これが「洗車機NGのクルマ」です！（29枚）しかし、こうした一般的な常識とは全く逆の、「洗車はあえて雨の日に行うべきだ」という驚きの