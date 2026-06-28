コンクリート壁に、昇り龍のような模様があらわれています。これ、実はナメクジの這ったあとなんです。 【写真を見る】【昇り龍の文様？】「それ、ナメクジの這ったあとです」なぜナメクジはブロック塀やコンクリート壁を好む？【梅雨】 雨の日に、コンクリートやブロックの壁でよく見かけるナメクジ。いったいなぜ、そんなところにいることが多いのでしょう。 害虫駆除を専門とする東洋産業の大野竜徳さんに