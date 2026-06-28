多様性の時代。結婚や出産、するかしないかは人それぞれ。ですがもし、学生時代の親友が、自分と正反対の生き方でキラキラしていたら……？あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？第3話親友のSNS【編集部コメント】毎日が大変だと、自分と正反対の場所にいる独身で子どものいないユキさんのキラキラSNSがまぶしくみえてしまうこともありますよね。子どもたちのお世話に家事、お金もこれからどんどん