【写真】意外？納得？小野さんと“まったく同じ生年月日”の「有名劇作家」これぞプロのタレント「ザ・ドリフターズ」と「ドンキーカルテット」を経て単独でのタレント活動へ。「スターどっきり（秘）報告」での寝起きシリーズなども印象深い芸能人といえば、2012年6月28日に72歳で死去した小野ヤスシさん。ミュージシャン、司会、リポーター、俳優として、いかなるシチュエーションにも即応する実力は、まさに「これぞプロ」