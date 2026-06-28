ソフトバンク・松本晴が28日のロッテ戦に先発する。4勝目を挙げた10日の阪神戦では5回4安打2失点だったが、再調整のために翌11日に出場選手登録を抹消されていた。今季初の2軍戦だった17日オリックス戦は5回2安打無失点と直球の制球を中心に磨いた。「ずっと強い真っすぐを投げる調整をしてきた。継続しながらまた、ローテで回っていきたい」と再定着を誓った。