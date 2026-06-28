◇パ・リーグ日本ハム4−2西武（2026年6月27日ベルーナD）日本ハムは伏兵が試合を決めた。1―1の9回1死二塁。8試合ぶりにスタメン出場の日本ハム・奈良間が、隅田の初球チェンジアップを右翼線へ運ぶ決勝の適時二塁打。2回に同じ1死二塁で空振り三振に倒れていただけに「自分の打席が勝負を分けると思って打席に立ちました」。2死二塁からは水野の適時三塁打、田宮の一塁適時内野安打と続き3得点。新庄監督は「しっかり