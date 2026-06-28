「新馬戦」（２７日、小倉）１番人気のカエリールークス（牝２歳、父シスキン、母ファッチョイオ、栗東・佐藤悠）が人気に応えて九州産一番星に輝いた。好発からハナに立ち、レースを先導。途中で一度は先頭を譲ったが、直線でギアを上げるとライバルを置き去りにした。松山は「スタートが速く、いいスピードを見せてくれた。ここでは一枚上だった」と絶賛。佐藤悠師は「本田牧場がすごい。性格も良かったし、そういうところ