「新馬戦」（２７日、福島）半兄に２２年毎日杯勝ち馬ピースオブエイトがいるアンムート（牝２歳、父シルバーステート、母トレジャーステイト、栗東・奥村豊）がスタートを決めて主導権を握ると、後続を寄せつけず５馬身差で圧勝。１番人気の支持に応えた。坂井は「調教から期待していた馬ですし、きょうは順当勝ちだと思います。性格もいいですし、距離はもう少しあってもいいと思います」と納得の表情を見せた。