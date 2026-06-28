「新馬戦」（２７日、福島）好位で運んだ２番人気のエランヴィータ（牡２歳、父シャンハイボビー、母アップトゥユー、美浦・柄崎）が、逃げ粘る１番人気馬を力強く差し切った。三浦は「砂をかぶる形も経験できて、いい競馬ができました」と笑顔。同馬は４月に現役を引退した元障害騎手の石神深助手が調教をつけていたという。柄崎師は「（石神が）付きっきりで調教してくれていた。馬も素直で、教えたことが競馬に出てくれま