「新馬戦」（２７日、函館）２番人気アゴルディーノ（牡２歳、父エフフォーリア、母モルトフェリーチェ、美浦・田村）が白星発進を決めた。スタートはひと息だったが、道中でじっくり脚をためると直線は馬群を割って鋭く伸びた。横山和は「千二の馬ではないですが先を見据えてこの条件から。毎日調教から乗って信頼関係がしっかりあったので、いろんな競馬ができると思っていました」と話した。なお、新種牡馬エフフォーリア