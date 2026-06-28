「青函Ｓ」（２７日、函館）唯一の３歳馬で１番人気に支持されたブラックチャリス（牝、栗東・武幸）が古馬の壁をぶち破った。好スタートを決めて道中は２番手。直線に向いてしぶとく脚を伸ばすと、ナムラクララの強襲を鼻差で封じ込めた。吉田隼は「５３キロが大きかったです。少し速いペースになり、後ろから来る馬に有利な展開でもよく踏ん張ってくれました。馬に助けられました」と相棒を称賛。「千二も対応できますが、