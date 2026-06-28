「韓国語が少しでも話せるようになりたい」「韓国ドラマのセリフが少しでも聞き取れるようになりたい」と思うことはないだろうか？ 「ひとことでも韓国語を聞き取りたい！」という方のために、韓国旅行YouTuberとして活躍するハングルノート加藤氏に身近なフレーズを聞いてみた。韓国のコンビニでよく聞くフレーズ韓国旅行に行ったとき、コンビニで店員から言われるフレーズとは？1つでも覚えると「なんと声をかけられるかな……」