２７日の福島２Ｒで２着に入線したテンオンスゴールドの江田照男騎手（５４）＝美浦・フリー＝から、１着入線したスターツトゥデイの進路の取り方について、降着の裁決を求める申し立てがあった。直線で外からスターツトゥデイが内へ寄せてきたことで、テンオンスゴールドが窮屈な体勢になったが、ＪＲＡは「着順を変更する事象とは認めなかった」として到達順位の通りに確定。なお、この件でスターツトゥデイに騎乗していた坂