28日午前5時21分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。青森県内では25日にも最大震度6強を観測する地震が起きていて、気象庁は引き続き同程度の地震に注意をよびかけています。