編み物作家の伊藤浩子氏が、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。伊藤浩子氏＝テレビ朝日提供93歳の現在も編み物作家とし活動する伊藤氏。4歳で編物を始め、戦時中の物資不足の時代も古いセーターをほどいて編み直すほど、その情熱を絶やすことがなかったという。高校時代に恩師からヨーロッパの技法や色彩学を学び、20歳の時に「全国編物コンクール」で最優秀となる高松宮妃