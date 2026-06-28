「お客様は神様だ」と言わんばかりに勘違いしている客は、他の客にとっても迷惑だ。投稿を寄せた奈良県の女性（70代〜／奈良県）は買い物中に、激昂して店員を怒鳴りつける迷惑客に遭遇した。子供服売り場のレジで、女性の2つ前に並ぶ家族が会計を済ませようとした時のこと。商品のサイズが上下で異なっていたため、店員が「この服は上と下がサイズが違いますが大丈夫ですか？」と確認したら想定外の展開になった。「上下違うサイ