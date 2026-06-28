恋愛に歳の差は関係ないとはいえ、誰かに紹介したり合コンをセッティングしたりするとなれば話は別だ。投稿を寄せた静岡県の50代女性は、自身が20代半ばだった30年ほど前に職場で遭遇した、ある男性社員の衝撃的な言動を明かしてくれた。「合コン企画してよ！」40代後半の男性社員からの謎のアピール当時、独身で恋人募集中だったという女性。合コンやお見合いの誘いも多くあったというが、そんな中で職場の40代後半の男性社員から
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