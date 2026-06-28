財布を置き忘れたことに気づいて背筋が凍った経験がある人も多いだろう。投稿を寄せた広島県の60代女性は、「もう、20年位前の話ですが、続けて3回財布を置き忘れました」と、過去のうっかり体験を振り返る。置き忘れた場所は3回とも公衆電話の上だった。「話に夢中になって勢い良く受話器を置き、そのままその場を立ち去るのです。」しかし女性は「3回とも財布は戻ってきました」とのことで、かなりの強運の持ち主だったようだ。