６月２８日の函館６Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１６頭立て）でシーガルワールド（牝３歳、美浦・栗田徹厩舎、父ベンバトル）が出走する。半兄は２２年宝塚記念など、Ｇ１・３勝を挙げたタイトルホルダー。半姉には馬体重３５０キロ前後ながら、Ｇ１に８度出走した人気馬メロディーレーンがいる。母メーヴェにとっては、タイトルホルダー以来５年ぶりの子供だった。デビュー戦の前走は５着に敗れたが、１着馬とは０