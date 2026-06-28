◎28日の巨人戦に先発するDeNA・石田裕。前回登板の阪神戦は初回に5失点し「序盤に打たれて、今日まで一睡もできなかったんですけど」と笑顔でジョーク。常に明るく前向きな右腕です。◎西武・外崎は2カ月ぶりに1軍に合流し、久々のベルーナドームでの練習を終え「暑いっすね。いい具合に蒸し蒸し…」。取材時は湿度95％でした。◎湿度の高いベルーナドーム。打撃練習を終えた日本ハム・レイエスは「シッケ、ヤバイ！！」。