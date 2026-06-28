先ほど、午前5時21分ごろ、青森県と岩手県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、津波の心配はありません。気象庁によりますと、午前5時21分ごろ、青森県と岩手県で最大震度5弱を観測する地震がありました。震源は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。各地の震度は、最大震度5弱が青森県八戸市、岩手県普代村などとなっています。気象庁により