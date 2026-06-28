歌手でタレントの荒木由美子（66）が27日、自身のインスタグラムを更新。元SKE48のタレント須田亜香里（34）とのツーショットを披露した。「昨日、テレビ東京で須田亜香里ちゃんにバッタリ。以前、北海道での撮影でご一緒した事があって楽屋に挨拶に来てくれました。亜香里ちゃんの笑顔は最高です。またご一緒しましょうね♪」と書き込んだ。荒木は1976年（昭51）に「第1回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受