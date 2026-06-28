俳優の町田啓太（35）が27日までにインスタグラムを更新。主演ドラマで変えていた髪色を黒髪に戻したことを報告した。町田は「黒髪になりましたGOETHE 9月号表紙撮影オフショット」とつづり、黒髪＆黒シャツ姿などのオフショットを公開した。主演の日本テレビ系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる!」でミルクティーベージュの明るい髪色にしており、久々の黒髪にフォロワーからは「おかえりなさい……って感じです」「金髪も格好良