女優のん（32）が27日、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。のんは「オフショット」とつづり、ブルーのノースリーブのワンピースにサンダル姿の夏コーデを披露した。この投稿に「かわいいね」「のんちゃんバレリーナみたいキレイ」「キレイ過ぎて格好ヨ〜」「足元まで素敵」「爽やかなブルー、綺麗さが引き立つ」などのコメントが寄せられている。