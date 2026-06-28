モデルでタレントゆきぽよ（29）が27日までに、インスタグラムを更新。水着姿を公開した。ゆきぽよは「PANDORAの新作たち海に合いすぎて滅個人的にシャチとハイビスカスがいちおし」とつづり、淡い黄色にブルーの花柄ビキニに、サングラス、売れにシャチやハイビスカスをかたどったチャームが付いたブレスレットをした姿を公開。胸元には日焼けの跡がくっきりと見られた。そして「全部かわいいけどぉ沢山コレクションして完成