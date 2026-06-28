7人組アイドルグループ、CANDY TUNEの村川緋杏（26）が27日、インスタグラムを更新。水着姿を公開した。村川は「村川緋杏1st写真集オフショット沖縄楽しかった〜ビタミンみたいな水着」とつづり、フルーツが描かれた黄色の水着姿を披露。美しい背中が際立つ振り向きショットも公開した。この投稿に「激烈かわいーーー」「びびちゃんかわいすぎ」「スタイル抜群！」「オトナびびあん女神確定」などのコメントが寄せられている。