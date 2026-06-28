相撲好き女子の「スー女」タレント山根千佳（30）が27日、インスタグラムを更新。伊勢ノ海部屋を訪れたことを報告した。山根は「伊勢ノ海部屋へ」と書き出し、「藤ノ川関と錦木関と春日山親方とお写真を撮っていただきました」とつづり、それぞれのツーショットを公開した。続けて「藤ノ川関と錦木関は大相撲ならではの体格差でいい稽古が見れた。藤ノ川関と碇潟さんの兄弟対決もアツかった。春日山親方と立川親方の指導も素敵だっ