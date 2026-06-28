メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年06月28日午前05時21分ごろ、岩手県沖を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 内では、震度1以上の揺れは観測されませんでした。 最大震度5弱を観測したのは青森県、岩手県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ６．１と推定されます。 提供：ウェザーニューズ