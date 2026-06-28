小倉11R・薩摩Sは父子の笑顔が満開だ。3番人気ゴッドブルービー（牡6＝角田、父パイロ）が持ち味のしぶとい末脚を発揮して差し切りV。4勝目を挙げ、6歳夏にしてオープン入りを決めた。殊勲の角田は「次はないイメージで乗りました。ゴチャついたけど、かからないので自信を持って乗ることができました」と笑顔。父・角田師も満足げ。「軽い走りやすい馬場（重）も良かった。展開一つと思っていたが、うまくいった」と話し、「