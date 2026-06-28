地震が続いています。28日午前5時21分ごろ、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。最大震度5弱を観測したのは、青森県の八戸市、岩手県の普代村です。 ■震度5弱□青森県八戸市□岩手県普代村 ■震度4□青森県三沢市野辺地町七