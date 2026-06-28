芝クッション値9.4＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.1％、4角14.7％ダートG前9.4％、4角10.5％※土曜午前5時。土曜の芝は雨の影響がほとんどなく、開幕週らしい内前有利の馬場。時計もそこそこ速く、スピードが求められる。ダートも時計は水準以上で、位置を取れる馬に有利。