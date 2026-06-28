２８日午前５時２４分頃、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県八戸市と岩手県普代村で震度５弱を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約４０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６・１と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度５弱青森県八戸市、岩手県普代村▽震度４青森県三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、東通村、三戸町、五戸町、青