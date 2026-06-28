函館5R・新馬戦（芝1200メートル）は2番人気アゴルディーノ（牡＝田村、父エフフォーリア）が混戦を断った。道中で前を見ながら脚をためると、直線は馬群を縫うように鋭伸。ゴール前で計ったように差し切った。鞍上の横山和は「正直1200メートルの馬ではないが、この先を見据えてこの条件を使った。ゲートもそんなに速くはないが、毎日調教から乗って信頼関係はできていた。かなりうまくいった面はあるがこの先、良い方向に