気象庁＝東京都港区28日午前5時21分ごろ、青森県と岩手県で震度5弱の地震があった。気象庁によると、震源地は岩手県沖で、震源の深さは約40キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6.1と推定される。この地震による津波の心配はない。