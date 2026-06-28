歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が27日までに、インスタグラムを更新。長女の市川ぼたん（14）の最新ショットを公開した。團十郎は「朝ごはん待ちの麗禾ちゃん、久しぶりの家族朝ごはんでウキウキしてます」とつづり、長女ぼたんが白いTシャツ姿でレストランのテーブルにつく様子を公開した。この投稿に「まあ〜なんて可愛らしいこと」「どんどん可愛くなられますね」「團十郎さまのメロメロなお気持ちわかります」「ママそっくりな