過去10年で傾向を探る。☆前走距離今回と同じ1800メートル組【4・2・1・37】と2000メートル組【4・5・5・29】が中心。距離延長組【1・1・3・29】は狙いづらい。☆前走着順1着は【5・4・4・41】、2着は【2・1・1・5】で、前走連対馬が中心。5着以下はわずか1勝だが、2着と3着が5回ずつありヒモには入れたい。☆前走クラスオープン競走組【5・2・1・24】の成績がいい。単勝回収率は100％を超えている。次いで1勝クラス