芝クッション値6.2＝軟らかめ※土曜午前8時20分含水率＝芝G前16.8％、4角18.5％ダートG前17.3％、4角16.3％※土曜午前5時40分。芝は水分を含んでいてソフトな状態。3、4角の内ラチ沿いが傷み始めているが内外の差はない。脚抜きの良いダートは時計勝負になる。