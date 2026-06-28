福島6R・新馬戦（ダート1150メートル）は、2番人気エランヴィータ（牡＝柄崎、父シャンハイボビー）が制した。内を器用に立ち回って直線へ。逃げ粘るムーンベリルとの差を徐々に詰めると、残り50メートル付近で捉えて最後は1馬身半突き放した。鞍上の三浦は「追ってからスピードに乗り切るまで時間があったけど、それは成長の余地だし、砂をかぶって馬群でいい競馬ができた」と振り返った。同馬は4月いっぱいで引退した元騎