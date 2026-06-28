2番手外で運んだ1番人気ブラックチャリス（牝3＝武幸、父キタサンブラック）が力強く押し切り。フェアリーS以来となる3勝目を挙げた。手綱を取った吉田隼は「3歳で重量（53キロ）が大きかったですね。スタートが落ち着いて決まった。速いペースで、しまいは後ろ有利の流れだったけど、よく踏ん張ってくれた。1200メートルも走れるけど、距離はもう少しあってもいいですね」と振り返った。