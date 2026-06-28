女優の岸井ゆきの（34）と台湾の俳優ツェン・ジンホア（28）が27日、都内でダブル主演映画「シンシンアンドザマウス」の公開記念舞台あいさつを行った。母を亡くした女性が旅先の台湾で心を癒やしていく物語で、岸井は「スクリーンで見る価値のある映画。小さな世界を大きなスクリーンで、途中止められない状態で見てもらうことが重要と思っていた」と満席の会場に笑顔。ジンホアからサプライズで感謝の手紙を送られ「胸